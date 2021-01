Scuola, a Napoli 20 nuovi studenti positivi nelle ultime 24 ore: la mappa del contagio (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – nelle ultime 24 ore sono emersi venti nuovi studenti e quattro docenti positivi al covid nelle scuole di Napoli. Lo riporta il bollettino quotidiano dell’Asl Napoli 1 redatto dalle segnalazioni delle Unità Operative di Prevenzione Collettiva del Dipartimento di Prevenzione competenti per il territorio dove sono gli istituti scolastici. Nel distretto sanitario 24 (Chiaia, San Ferdinando, Posillipo) ci sono 2 studenti di Scuola primaria positivi , mentre del distretto 25 di Bagnoli e Fuorigrotta sono 3 gli alunni della primaria e 3 della Scuola secondaria di II grado, che fanno lezione in dad, affetti dal virus. Tre i bambini ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti24 ore sono emersi ventie quattro docential covidscuole di. Lo riporta il bollettino quotidiano dell’Asl1 redatto dalle segnalazioni delle Unità Operative di Prevenzione Collettiva del Dipartimento di Prevenzione competenti per il territorio dove sono gli istituti scolastici. Nel distretto sanitario 24 (Chiaia, San Ferdinando, Posillipo) ci sono 2diprimaria, mentre del distretto 25 di Bagnoli e Fuorigrotta sono 3 gli alunni della primaria e 3 dellasecondaria di II grado, che fanno lezione in dad, affetti dal virus. Tre i bambini ...

koaz74 : RT @MinutemanItaly: Ecco qui, gran maggioranza dei docenti delle scuole superiori di Napoli escono finalmente allo scoperto, no alla scuola… - NCicuta : RT @MinutemanItaly: Ecco qui, gran maggioranza dei docenti delle scuole superiori di Napoli escono finalmente allo scoperto, no alla scuola… - mafaldina61 : RT @TerreImpervie: Scuola di formazione per 'ARCHITETTI della politica', Attali, Prodi etc... ARCHITETTI... COSTRUTTORI... ci siamo capiti… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Napoli Scuola, Napoli: "No alla Dad", studenti occupano il liceo Vico La Repubblica Scuola, a Napoli 20 nuovi studenti positivi nelle ultime 24 ore: la mappa del contagio

Napoli – Nelle ultime 24 ore sono emersi venti nuovi studenti e quattro docenti positivi al covid nelle scuole di Napoli. Lo riporta il bollettino quotidiano dell’Asl Napoli 1 redatto dalle segnalazio ...

Bollettino Campania, contagi all’8% e altre 35 vittime

La vaccinazione degli ultraottantenni partirà a febbraio. Scuole, proteste a Napoli: «Aule troppo piccole». E il Tar annulla lo stop del sindaco di Torre Annunziata. Movida, polizia aggredita al centr ...

Napoli – Nelle ultime 24 ore sono emersi venti nuovi studenti e quattro docenti positivi al covid nelle scuole di Napoli. Lo riporta il bollettino quotidiano dell’Asl Napoli 1 redatto dalle segnalazio ...La vaccinazione degli ultraottantenni partirà a febbraio. Scuole, proteste a Napoli: «Aule troppo piccole». E il Tar annulla lo stop del sindaco di Torre Annunziata. Movida, polizia aggredita al centr ...