Sci di fondo: la Norvegia non andrà a Nove Mesto, mentre tremano le finali di Coppa del Mondo a Lillehammer (Di giovedì 28 gennaio 2021) Decisione drastica, ma non del tutto inaspettata, da parte della Norvegia, che dopo aver saltato Davos, Dresda e Tour de Ski non sarà in scena nemmeno a Nove Mesto, in Repubblica Ceca, per la relativa tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo. Troppo importanti, secondo il responsabile medico del team norvegese Øystein Andersen, i rischi legati al Covid-19, con la Repubblica Ceca che in quanto a numeri non li ha esattamente piccoli. Rimane il fatto che questa è una scelta non del tutto nuova, almeno per quanto riguarda l'alto livello. Due anni fa, a Cogne, prima dei Mondiali di Seefeld, non furono mandati personaggi di alto profilo: in questo caso non ce n'è proprio nessuno. La rassegna iridata di Oberstdorf, del resto, dista due giorni dal 21 febbraio. Non è questo, però, l'unico ...

