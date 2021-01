Sci alpino | Goggia | “Bei ricordi a Cortina | spero sia un grande Mondiale”

(Di giovedì 28 gennaio 2021) “Con immenso orgoglio ci stiamo avvicinando al. È un gran peccato disputarlo a porte chiuse, ma è unsuccesso riuscire a organizzarlo con tutte queste restrizioni per il Covid“. Lo ha dichiarato Sofianella conferenza stampa online organizzata a dieci giorni dai Mondiali di2021 di sci. La campionessa olimpica di discesa ha sottolineato come l’assenza del pubblico condizionerà inevitabilmente l’atmosfera, ma gli azzurri sono pronti a regalare soddisfazioni ai tifosi. “Per me questo posto è un pozzo diche sarà lo scenario di un” ha aggiunto la bergamasca. “Non vedo l’ora di gareggiare” ha chiosato Christof Innerhofer, “bisogna rischiare tanto per vincere medaglie ...

_Carabinieri_ : Torna sul podio Federica #Brignone! L’App. del Centro Sportivo #Carabinieri conquista il terzo posto nel Super Giga… - Venice_Carnival : Il Carnevale di Venezia tra gli ospiti di #Cortina2021 La Cerimonia di Apertura dei Mondiali di Sci Alpino, che si… - Coninews : SPETTACOLO TRICOLORE! ?????? Sofia #Goggia trionfa anche nella seconda discesa di Crans Montana! La festa azzurra è… - sportface2016 : #fisalpine Sci alpino, le parole di Sofia #Goggia e Christof #Innerhofer in vista dei Mondiali di #Cortina 2021 - Campioni_cn : Sci alpino femminile, Coppa del mondo: cancellata la prima prova della discesa di Garmisch -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Tra febbraio e marzo le prove di idoneità per diventare assistenti di scuola di sci di fondo, alpino e snowboard. Termini di iscrizione diversi a seconda della disciplina. In arrivo gli esami per dive ...var quads_screen_width = document.body.clientWidth; if ( quads_screen_width >= 1140 ) {document.write(''); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); }if ( quads_screen_width >= 1024 && quads_ ...