Scanzi ad Accordi&Disaccordi Nove | “Elezioni subito? Le vogliono solo Salvini e Meloni” Poi a Di Battista | “Scegliete meglio la classe politica”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 gennaio 2021) “Lenel centrodestra lesoltanto, quindi un altro governo secondo me lo trovano e non si va a votare”. Così Andrea, conduttore di ‘Accordi&Disaccordi’, insieme Luca Sommi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 suha commentato l’attuale crisi di governo facendo poi anche un appello ad Alessandro Di, ospite della puntata: “Sono sicuro che siano onesti i deputati e i senatori 5 Stelle, però caro Alessandro, una bella selezione al prossimo giro fatela delladirigente perché non è possibile vedere in Parlamento gente come Sara Cunial o Ciampolillo o la Vono che adesso fa parte di Italia Viva, perché sarete tutti onesti e bravi, avete fatto entrare ...