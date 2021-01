Sanremo senza pubblico? Amadeus pronto a lasciare | cosa sta succedendo

Leggi su ultimora.news

(Di giovedì 28 gennaio 2021)la conduzione dise ilnon ci sarà. Il Festival andrà in onda su Rai Uno dal 2 al 6 marzo 2021. In questi ultimi giorni non si fa altro che parlare della kermesse musicale ma il tema principale, quello più scottante, è la predegli spettatori in sala. Infatti molte volte si è cambiato idea su questo aspetto. Ad oggi, non si può confermare ancora se ci sarà ilin sala al Festival di. La risposta a questo dubbio, come riporta il sito dell'Ansa, la dà direttamente il Ministro della Salute Roberto Speranza ribadendo che per gli spettacoli che si svolgono nelle sale teatrali valgono le stesse regole previste dal Dpcm in vigore il quale prevede lo svolgimento degli spettacoli in ...