Sanremo, niente pubblico. Amadeus pronto a lasciare il Festival (Di giovedì 28 gennaio 2021) niente pubblico o figuranti a Sanremo e Amadeus sarebbe pronto a lasciare il Festival. Il tweet del ministro Franceschini ha portato nuovamente incertezza riguardo la kermesse, così tanto che secondo l'Ansa, Amadeus sarebbe pronto a dimettersi da suo ruolo di direttore artistico, seguito dall'amico Fiorello. Una decisione che sarebbe arrivata dopo settimane di dibattiti riguardo la possibilità di portare il pubblico all'Ariston. Sulla questione si è espresso anche Dario Franceschini, ministro dei Beni Culturali e Turismo. "Il Teatro Ariston di Sanremo è un teatro come tutti gli altri – ha scritto – e quindi, come ha chiarito ieri il ministro Roberto Speranza, il pubblico, pagante, ...

