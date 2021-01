Sanremo 2021: “Non voglio condurre davanti ad un teatro vuoto”, l’ultimatum, legittimo, di Amadeus (Di giovedì 28 gennaio 2021) Chiariamolo subito: il Festival di Sanremo in Italia è ormai ‘un’istituzione’, un appuntamento che da oltre 70 ani si rinnova ogni anno, celebrando sia la ‘nostra’ musica che gli artisti, Big e Giovani. Dunque Sanremo non si tocca anche se, sadicamente, visto il ‘papocchio artistico’ che ci si prospetta per questa imminente edizione, ci verrebbe davvero voglia per una volta di rinunciarvi. Ma sarebbe come quando, da piccoli, marinavamo la Messa domenicale per il sonno: un ‘peccato’. Sanremo 2021: Amadeus umiliato dagli ‘esperti’: no al pubblico Ora però a complicare ulteriormente le cose, la dura diatriba che da giorni sta opponendo il direttore artistico (e conduttore), Amadeus, al Comitato Tecnico Scientifico che affianca il governo in questa dura e lunga lotta al Covid. Il frontman ... Leggi su italiasera (Di giovedì 28 gennaio 2021) Chiariamolo subito: il Festival diin Italia è ormai ‘un’istituzione’, un appuntamento che da oltre 70 ani si rinnova ogni anno, celebrando sia la ‘nostra’ musica che gli artisti, Big e Giovani. Dunquenon si tocca anche se, sadicamente, visto il ‘papocchio artistico’ che ci si prospetta per questa imminente edizione, ci verrebbe davvero voglia per una volta di rinunciarvi. Ma sarebbe come quando, da piccoli, marinavamo la Messa domenicale per il sonno: un ‘peccato’.umiliato dagli ‘esperti’: no al pubblico Ora però a complicare ulteriormente le cose, la dura diatriba che da giorni sta opponendo il direttore artistico (e conduttore),, al Comitato Tecnico Scientifico che affianca il governo in questa dura e lunga lotta al Covid. Il frontman ...

Agenzia_Ansa : #Sanremo, #Franceschini: 'Niente pubblico, neanche figuranti'. #Amadeus pronto a lasciare #sanremo2021 #ANSA - Agenzia_Ansa : #Sanremo, Il ministro #Franceschini esclude il pubblico all'Ariston a causa delle restrizioni da pandemia. Il sinda… - Agenzia_Ansa : #Sanremo, #Speranza: 'Spettacoli permessi senza pubblico'- Nota del ministro a al Cts, prescrizione prevista ne… - laterza_vito : @Sanremo_2021 @dariofrance Speriamo che finalmente non si fa più questo festival di ?? - AnsaLiguria : Sanremo: Toti, è uno studio tv, non un teatro. Non ci trovo nulla di strano a considerare l'Ariston uno studio #ANSA -