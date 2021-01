Sanremo 2021 | il «nodo figuranti» che rischia di spaccare il Festival

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Il punto di non ritorno, quello che farebbe tremare non solo la Rai ma anche il Ministero della Cultura, potrebbe essere la più estrema delle decisioni, ossia le dimissioni di Amadeus dal ruolo di direttore artistico e di conduttore del Festival di Sanremo. La notizia, anticipata da Dagospia e dal Corriere, trova conferma dalle fonti consultate da Vanity Fair: tutto, al momento, dipenderebbe dall’ad della Rai Fabrizio Salini, chiamato a pronunciarsi in merito al tweet del Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini, fermamente contrario alla presenza dei figuranti, ossia di attori» contrattualizzati, all’Ariston. «Il Teatro Ariston di Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito il ministro Speranza, il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile». https://twitter.com/dariofrance/status/1354702861423226881