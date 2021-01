Sanremo 2021, il Ministro Franceschini: «No a pubblico di figuranti» (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dario Franceschini Niente pubblico al Festival di Sanremo, nemmeno se composto da figuranti. Il Ministro di Beni culturali e Turismo, Dario Franceschini ha aggiunto un pesantissimo carico alla discussione sull’ormai prossima kermesse canora. In un tweet lanciato stamane, l’esponente di governo ha di fatto messo un veto alla presenza di «claqueur» all’Ariston prevista dalla Rai. Il Teatro Ariston di #Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito ieri il Ministro @robersperanza, il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile. — Dario Franceschini (@dariofrance) January ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 28 gennaio 2021) DarioNienteal Festival di, nemmeno se composto da. Ildi Beni culturali e Turismo, Darioha aggiunto un pesantissimo carico alla discussione sull’ormai prossima kermesse canora. In un tweet lanciato stamane, l’esponente di governo ha di fatto messo un veto alla presenza di «claqueur» all’Ariston prevista dalla Rai. Il Teatro Ariston di #è un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito ieri il@robersperanza, il, pagante, gratuito o di, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile. — Dario(@dariofrance) January ...

