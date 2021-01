Sanremo 2021 | il ministro Franceschini dice no al pubblico | Amadeus pronto alle dimissioni?

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 28 gennaio 2021) IlDariogela la macchina dicon un tweet in cuino alin sala, manon ci sta e mette sul piatto le proprieda direttore artistico. L'ultimo tweet delDariogela tutte le future mosse della RAI per: ildei Beni culturali e del Turismono alin sala, che siano spettatori paganti o fguranti, ma scatena la reazione di. "Il Teatro Ariston diè un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito ieri ilRoberto Speranza, il ...