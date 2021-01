Sanremo 2021, il Cts frena sulla presenza del pubblico. E il sindaco lancia: “Comune a rischio default senza Festival” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Braccio di ferro Rai-Governo sul Festival di Sanremo 2021. Il Cts frena sulla presenza del pubblico. E Amadeus pensa ad un passo indietro. ROMA – Continua il braccio di ferro tra la Rai e il Governo sul Festival di Sanremo. I ministri Speranza e Franceschini frenano sulla presenza del pubblico al Teatro Ariston. Da viale Mazzini, invece, si spinge per avere i figuranti per dare un segnale di ripartenza. Una tensione che potrebbe portare al passo indietro di Amadeus. Il direttore artistico ha ribadito all’amministratore delegato Salini che un Sanremo senza pubblico non avrebbe ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Braccio di ferro Rai-Governo suldi. Il Ctsdel. E Amadeus pensa ad un passo indietro. ROMA – Continua il braccio di ferro tra la Rai e il Governo suldi. I ministri Speranza e Franceschininodelal Teatro Ariston. Da viale Mazzini, invece, si spinge per avere i figuranti per dare un segnale di ripartenza. Una tensione che potrebbe portare al passo indietro di Amadeus. Il direttore artistico ha ribadito all’amministratore delegato Salini che unnon avrebbe ...

