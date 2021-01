Sanremo 2021 | è caos | Amadeus pronto a lasciare Intervengono anche 2 Ministri

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Questonon non s’ha da fare, né a marzo e né mai. Senza scomodare Alessandro Manzoni, ci sembra eccessivo, leggiamo che cosa è successo nelle ultime ore. La settantunesima edizione del Festival di, infatti, sta alzando polveroni e polemiche a non finire. Addirittura sono intervenuti il Ministro della Salute Roberto Speranza e il Ministro per i Beni Culturali e del Turismo Dario Franceschini. Il primo ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla presenza del pubblico al Festival della Canzone Italiana. Il secondo, invece, è intervenuto con un Tweet sul proprio account appoggiando l’idea del collega. Speranza ha ribadito che l’Ariston è un teatro come tutti gli altri e che quindi potrà tornare ad avere il pubblico pagante, figurante o gratuito solamente quando le norme anti Covid-19 adottate lo consentiranno. ...

Per i tecnici è improbabile la possibilità di far svolgere il Festival con la presenza dei figuranti. Intanto Amadeus ribadisce le proprie posizioni: ...