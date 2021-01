Sanremo 2021 Covid-edition, domani il Cts per la messa in sicurezza del festival (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sanremo 2021, Il Cts si riunirà domani per esaminare la richiesta del ministro Speranza sul protocollo di sicurezza per il festival Come si svolgerà il festival di Sanremo 2021 “Covid-edition“? Il Comitato tecnico scientifico si riunirà per esaminare la richiesta del ministro della Salute Roberto Speranza, il quale ha chiesto agli esperti le indicazioni sul protocollo di sicurezza per tutti coloro che partecipano al festival, che si terrà dal 2 al 6 marzo. Il Cts non dovrebbe pronunciarsi sulla presenza del pubblico all’interno dell’Ariston. L’altra questione cruciale resta l’ipotesi delle dimissioni da parte del direttore artistico e conduttore Amadeus qualora non ricevesse ... Leggi su zon (Di giovedì 28 gennaio 2021), Il Cts si riuniràper esaminare la richiesta del ministro Speranza sul protocollo diper ilCome si svolgerà ildi“? Il Comitato tecnico scientifico si riunirà per esaminare la richiesta del ministro della Salute Roberto Speranza, il quale ha chiesto agli esperti le indicazioni sul protocollo diper tutti coloro che partecipano al, che si terrà dal 2 al 6 marzo. Il Cts non dovrebbe pronunciarsi sulla presenza del pubblico all’interno dell’Ariston. L’altra questione cruciale resta l’ipotesi delle dimissioni da parte del direttore artistico e conduttore Amadeus qualora non ricevesse ...

Agenzia_Ansa : #Sanremo, #Franceschini: 'Niente pubblico, neanche figuranti'. #Amadeus pronto a lasciare #sanremo2021 #ANSA - IlContiAndrea : #Sanremo2021, #Franceschini rimette tutto in discussione: “No ai figuranti”. Ma ecco cosa dice il Dpcm sul sito del… - Agenzia_Ansa : #Sanremo, #Speranza: 'Spettacoli permessi senza pubblico'- Nota del ministro a al Cts, prescrizione prevista ne… - RepSpettacoli : Sanremo, Franceschini: 'Niente pubblico, neanche figuranti'. Amadeus pronto a lasciare il Festival [di Silvia Fumar… - FlavianaBoni : Per me il 2020 si è fermato a sanremo quindi per distruggere questo maleficio abbiamo bisogno di sanremo 2021 -