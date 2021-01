‘Sanremo 2021’, Amadeus sarebbe pronto a dimettersi dal ruolo di direttore artistico: ecco perché (Di giovedì 28 gennaio 2021) Mentre il Festival di Sanremo è pronto ad aprire i battenti, nelle ultime ore una minaccia di abbandono della conduzione da parte di Amadeus sta mettendo in serio rischio la nuova edizione del format amatissimo di RaiUno. Tutto è partito da un chiarimento fatto da parte del ministro della Salute Roberto Speranza, ripreso su Twitter dal ministro di Beni Culturali e Turismo Dario Franceschini: Il Teatro Ariston di Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi come chiarito ieri dal ministro Roberto Speranza il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile La decisione del ministro ha cambiato completamente i piani del padrona di casa Amadeus, che aveva a tal proposito dichiarato in precedenza che “senza pubblico era ... Leggi su isaechia (Di giovedì 28 gennaio 2021) Mentre il Festival di Sanremo èad aprire i battenti, nelle ultime ore una minaccia di abbandono della conduzione da parte dista mettendo in serio rischio la nuova edizione del format amatissimo di RaiUno. Tutto è partito da un chiarimento fatto da parte del ministro della Salute Roberto Speranza, ripreso su Twitter dal ministro di Beni Culturali e Turismo Dario Franceschini: Il Teatro Ariston di Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi come chiarito ieri dal ministro Roberto Speranza il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile La decisione del ministro ha cambiato completamente i piani del padrona di casa, che aveva a tal proposito dichiarato in precedenza che “senza pubblico era ...

