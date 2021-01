Sanremo 2021, Amadeus ribadisce: “Il pubblico deve esserci. Per il Festival l’Ariston è uno studio televisivo” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Amadeus non intende fare dietrofront sulla presenza di un pubblico di figuranti al Festival di Sanremo 2021. Il direttore artistico e conduttore della kermesse avrebbe esposto con chiarezza durante un incontro a Viale Mazzini con il direttore di Rai1, Stefano Coletta (l’ad Fabrizio Salini era impegnato nel Cda Rai, ndr), la sua posizione ribadendo – a quanto apprende l’Adnkronos da ambienti ben informati – che rimane sulle convinzioni già espresse nelle scorse settimane. Quindi, non solo che non intende condurre il Festival davanti ad una sala vuota (concetto ribadito più volte da diversi mesi a questa parte); ma anche che il Teatro Ariston è considerato da tutta la squadra che lavora al Festival uno studio televisivo, tanto che la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021)non intende fare dietrofront sulla presenza di undi figuranti aldi. Il direttore artistico e conduttore della kermesse avrebbe esposto con chiarezza durante un incontro a Viale Mazzini con il direttore di Rai1, Stefano Coletta (l’ad Fabrizio Salini era impegnato nel Cda Rai, ndr), la sua posizione ribadendo – a quanto apprende l’Adnkronos da ambienti ben informati – che rimane sulle convinzioni già espresse nelle scorse settimane. Quindi, non solo che non intende condurre ildavanti ad una sala vuota (concetto ribadito più volte da diversi mesi a questa parte); ma anche che il Teatro Ariston è considerato da tutta la squadra che lavora aluno, tanto che la ...

