Sanremo 2021, Amadeus pronto a dimettersi dopo il no di Franceschini ai figuranti (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sono ore di fibrillazione intorno al Festival di Sanremo 2021. Amadeus infatti sarebbe pronto a rimettere il suo mandato di direttore artistico e conduttore del festival. Un gesto clamoroso, che il presentatore starebbe seriamente valutando dopo il tweet del ministro Franceschini sul divieto di figuranti in sala per il Teatro Ariston di Sanremo. La decisione ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Amadeus d'altronde è sempre stato dell'idea di fare un Sanremo con il pubblico, utilizzando eventualmente dei figuranti contrattualizzati. Un'ipotesi, resa necessaria dalle stringenti misure di prevenzione per il Covid, che non era stata esclusa dal ministro della Salute Roberto Speranza, come ha ...

