Sanremo 2021, Amadeus al bivio e in crisi: il no del Ministro Franceschini (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il Festival di Sanremo 2021 è in dubbio? Le parole del Ministro Dario Franceschini mettono il direttore artistico Amadeus dinanzi ad un bivio. Le parole del Ministro Dario Franceschini Il Ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, sembra aver messo la parola fine alla richiesta – o meglio al diktat di Amadeus – sul pubblico in sala. Dopo le parole del Ministro della Salute Roberto Speranza, anche Franceschini ha voluto chiarire che non ci saranno eccezioni per il Festival di Sanremo 2021. Il Ministro Speranza, infatti, ha chiarito che per gli spettacoli che si svolgono nelle sale teatrali ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il Festival diè in dubbio? Le parole delDariomettono il direttore artisticodinanzi ad un. Le parole delDarioIldei Beni Culturali, Dario, sembra aver messo la parola fine alla richiesta – o meglio al diktat di– sul pubblico in sala. Dopo le parole deldella Salute Roberto Speranza, ancheha voluto chiarire che non ci saranno eccezioni per il Festival di. IlSperanza, infatti, ha chiarito che per gli spettacoli che si svolgono nelle sale teatrali ...

Gazzetta_it : Social, politica e preti lanciano la campagna “Via Ibra da Sanremo” #ibrahimovic #sanremo #derby #razzismo - Radio1Rai : 'Si diceva che ne saremmo usciti migliori: cosa che non è avvenuta. Ho provato sconforto, #NoSatisfaction descrive… - Corriere : Sanremo, la Rai cerca con urgenza coppie di figuranti conviventi per formare il pubblico - rob_ciccare10 : Amadeus pronto a salire al Quirinale per rimettere nelle mani di Mattarella il suo mandato di direttore artistico e… - italiaserait : Sanremo 2021, Franceschini: “Niente pubblico, neanche figuranti” -