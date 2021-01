SANABRIA, UNA NUOVA SFIDA TORO (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ormai è quasi ufficiale, la prossima destinazione di Tonny SANABRIA sarà Torino, sponda granata. Si andranno a ricongiungere perciò l’attaccante paraguayano e Davide Nicola. Si sa ogni allenatore ha un suo pupillo, e quello di Nicola sembra essere proprio Antonio SANABRIA, uno di quelli che lo scorso anno aiutarono l’attuale tecnico granata a portare in salvo il Genoa. Infatti, con l’arrivo sulla panchina granata di Nicola, l’attaccante natio di San Lorenzo attualmente al Betis Siviglia, è stato individuato come il rinforzo ideale per il reparto offensivo del Torino. La società spagnola per lasciar partire l’ex centravanti di Genoa e Roma vorrebbe una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Classe 1996, ha iniziato a giocare nel settore giovanile del Cerro Porteño nel 2004, rimanendovi fino al 2007; in questo anno suo padre si è trasferito in Spagna ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ormai è quasi ufficiale, la prossima destinazione di Tonnysarà Torino, sponda granata. Si andranno a ricongiungere perciò l’attaccante paraguayano e Davide Nicola. Si sa ogni allenatore ha un suo pupillo, e quello di Nicola sembra essere proprio Antonio, uno di quelli che lo scorso anno aiutarono l’attuale tecnico granata a portare in salvo il Genoa. Infatti, con l’arrivo sulla panchina granata di Nicola, l’attaccante natio di San Lorenzo attualmente al Betis Siviglia, è stato individuato come il rinforzo ideale per il reparto offensivo del Torino. La società spagnola per lasciar partire l’ex centravanti di Genoa e Roma vorrebbe una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Classe 1996, ha iniziato a giocare nel settore giovanile del Cerro Porteño nel 2004, rimanendovi fino al 2007; in questo anno suo padre si è trasferito in Spagna ...

