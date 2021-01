San Giorgio del Sannio | Pepe contro la Samte | “Fuori luogo la richiesta del pagamento delle quote”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSandel(Bn) – Il sindaco di Sandel, Mario, tuonala. A scatenare l’indignazione del primo cittadino, in una nota comunale, è la dura lettere che l’Ente ha inviato ai comuni sanniti imponendo ildovute. Il sindaco, nella nota, mostra tutte le perplessità di questa missiva, ritenendo che ad oggi i comuni non sono in grado di far fronte a questa spesa. Di seguito la nota a firma del sindaco di Sandel, Mario: “Una draconiana lettera dellaè pervenuta ai Comuni imponendo ad essi di pagare ledovute alla ...