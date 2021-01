Sampdoria | Ferrero | «Gli ultimi giorni di mercato sono i migliori per investire»

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Massimo, presidente della, ha parlato delin casa blucerchiata al termine dell’asemblea di Lega Massimo, presidente della, ha parlato al termine dell’assemblea di Lega terminata poco fa, soffermandosi anche sulin entrata dei blucerchiati. DIRITTI TV – «L’assemblea è andata benissimo, abbiamo fatto nomine importanti, dal punto di vista delle offerte abbiamo fatto un comitato di cui la Samp fa parte. Ora ci vedremo tra un po’, ma nessuno sa niente. Non ci dobbiamo aspettare niente, il calcio è una cosa seria e si ama. A chi ci tratta con le dovute maniere noi non svendiamo niente, abbiamo il prodotto più bello mondo». RINFORZI – «Glidi calcio...

Lucaucce : RT @clubdoria46: #Cessione #Sampdoria, #Parodi: #Vialli? si allungano i tempi dell'addio a #Ferrero - aleeremos : #Ferrero: 'Se ci sarà l'occasione, la #Sampdoria investirà sul mercato'. Occorrono ancora due terzini (sinistro e d… - sportli26181512 : Ferrero: 'Non svendiamo il calcio, è il prodotto più bello del mondo. Mercato? La Samp è pronta a rinforzarsi': Mas… - clubdoria46 : #Cessione #Sampdoria, #Parodi: #Vialli? si allungano i tempi dell'addio a #Ferrero - clubdoria46 : #Sampdoria, #Ferrero paga gli stipendi in anticipo -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Ferrero

C'è anche la questione legata al rinnovo di Fabio Quagliarella per la Sampdoria. Ecco i tempi per il nuovo accordo con il capitano ...Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato del mercato in casa blucerchiata al termine dell’asemblea di Lega ...