Salvini: “Un governo a guida centrodestra è l’unica alternativa alle urne”. Il video (Di giovedì 28 gennaio 2021) Salvini: “Un governo a guida centrodestra è l’unica alternativa alle urne” Roma, 28 gen. (askanews) – “Come posso pensare a un governo ‘tutti dentro’ quando il Pd vuole cancellare Quota 100 e dl sicurezza? Per serietà io non vado al governo a tutti i costi. La via maestra sono le elezioni, l’unica alternativa è un governo serio a guida centrodetra”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, incontrando i giornalisti dopo l’esame di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi nell’ambito del processo Gregoretti. “Se governo di unità nazionale vuol dire andare al governo con Di Maio e Zingaretti è ... Leggi su formiche (Di giovedì 28 gennaio 2021): “Un” Roma, 28 gen. (askanews) – “Come posso pensare a un‘tutti dentro’ quando il Pd vuole cancellare Quota 100 e dl sicurezza? Per serietà io non vado ala tutti i costi. La via maestra sono le elezioni,è unserio acentrodetra”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo, incontrando i giornalisti dopo l’esame di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi nell’ambito del processo Gregoretti. “Sedi unità nazionale vuol dire andare alcon Di Maio e Zingaretti è ...

