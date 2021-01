Salvini annuncia: “Stiamo preparando esposto alla Procura contro Arcuri” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Duro attacco di Matteo Salvini all’indirizzo di Domenico Arcuri, commissario straordinario all’emergenza coronavirus. Il leader della Lega ha annunciato un esposto nei suoi confronti per via dei ritardi sui vaccini: “Stiamo preparando un esposto per la Procura perché prima o poi Arcuri risponderà per quello che ha fatto e per quello che non ha fatto. Che servano centinaia di milioni per fare le primule per vaccinare gli italiani quando abbiamo problemi con siringhe e vaccini è surreale. Mi auguro che insieme a Conte se ne vada Arcuri perché non se ne può più”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 28 gennaio 2021) Duro attacco di Matteoall’indirizzo di Domenico, commissario straordinario all’emergenza coronavirus. Il leader della Lega hato unnei suoi confronti per via dei ritardi sui vaccini: “unper laperché prima o poirisponderà per quello che ha fatto e per quello che non ha fatto. Che servano centinaia di milioni per fare le primule per vaccinare gli italiani quando abbiamo problemi con siringhe e vaccini è surreale. Mi auguro che insieme a Conte se ne vadaperché non se ne può più”. SportFace.

nicolaebasta : RT @Sydwerehere: Saluti romano in consiglio comunale a #Cogoleto La Lega difende il suo esponente che parla di malafede e annuncia querele… - Sydwerehere : Saluti romano in consiglio comunale a #Cogoleto La Lega difende il suo esponente che parla di malafede e annuncia… - XMERIDIO78 : RT @APagliaccis: #Salvini a la7 la nuova Telelombardia presentando #NonelArena con il valletto #Giletti, annuncia che #Berlusconi salirà a… - rattigreta : ho visto i commenti di tedeschi chd inneggiano a salvini sotto a un articolo dello spiegel che annuncia le dimissioni di conte io non - Frances47226166 : RT @APagliaccis: #Salvini a la7 la nuova Telelombardia presentando #NonelArena con il valletto #Giletti, annuncia che #Berlusconi salirà a… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini annuncia Salvini annuncia: "Stiamo preparando esposto alla Procura contro Arcuri" Sportface.it Berlusconi e Salvini lo chiamano, Vitali ci ripensa, “non appoggerò Conte, tanto non si va alle elezioni”

Dopo aver annunciato il suo distacco da Forza Italia, ieri sera, questa mattina in Tv, a "L'aria che tira", su La7, il senatore Luigi Vitali ha annunciato la sua marcia indietro. Resta in Forza Itali ...

Luigi Vitali: “responsabile, fuori da FI”. Poi ci ripensa/ “Chiedo scusa a Conte”

Luigi Vitali (senatore Forza Italia) prima annuncia l'ingresso nei responsabili, poi ci ripensa: "no Conte-ter, mi hanno chiamato Salvini e Berlusconi” ...

Dopo aver annunciato il suo distacco da Forza Italia, ieri sera, questa mattina in Tv, a "L'aria che tira", su La7, il senatore Luigi Vitali ha annunciato la sua marcia indietro. Resta in Forza Itali ...Luigi Vitali (senatore Forza Italia) prima annuncia l'ingresso nei responsabili, poi ci ripensa: "no Conte-ter, mi hanno chiamato Salvini e Berlusconi” ...