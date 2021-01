Saluti romani durante il consiglio comunale a Cogoleto, la condanna dell’Anpi (Di giovedì 28 gennaio 2021) Saluti romani in consiglio comunale a Cogoleto, in provincia di Genova. Bagarre in Aula e condanna dell’Anpi. Cogoleto (GENOVA) – Saluti romani in consiglio comunale a Cogoleto, in provincia di Genova. Il gesto, raccontato da La Repubblica, è successo durante la Giorno della Memoria. Immediata la condanna dell’Anpi e della maggioranza di centrosinistra che guida il piccolo centro ligure. Saluti romani in consiglio comunale a Cogoleto L’episodio è avvenuto nella giornata del 27 gennaio. Come raccontato da La Repubblica, i tre ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 28 gennaio 2021)in, in provincia di Genova. Bagarre in Aula e(GENOVA) –in, in provincia di Genova. Il gesto, raccontato da La Repubblica, è successola Giorno della Memoria. Immediata lae della maggioranza di centrosinistra che guida il piccolo centro ligure.inL’episodio è avvenuto nella giornata del 27 gennaio. Come raccontato da La Repubblica, i tre ...

GassmanGassmann : A Cogoleto,Liguria, in comune si fanno saluti romani,nel giorno della memoria.. quindi ormai si può? ... I nomi dei… - andreapurgatori : Che schifo! Saluti romani in consiglio comunale a Cogoleto - Agenzia_Ansa : #Cogoleto, la denuncia: 'saluti romani in consiglio comunale durante il Giorno della Memoria'. La maggioranza contr… - stefanofantuzzi : RT @GassmanGassmann: A Cogoleto,Liguria, in comune si fanno saluti romani,nel giorno della memoria.. quindi ormai si può? ... I nomi dei co… - benedetto49 : RT @PBerizzi: Saluti romani in consiglio comunale. A #Cogoleto. Genova. Nel 2021. Il #GiornodellaMemoria. Lo schifo. -