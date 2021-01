Saluti romani al consiglio comunale di Cogoleto. Un’idiozia da condannare senza se e senza ma (Di giovedì 28 gennaio 2021) Saluti romani in un’aula istituzionale nel Giorno della Memoria. Durante il consiglio comunale del 27 gennaio a Cogoleto (Genova) per tre volte durante le votazioni tre consiglieri del centrodestra hanno espresso il loro voto contrario alzando il braccio e simulando il saluto romano. Si tratta dei consiglieri Francesco Biamonti, Valeria Amedei e Mauro Siri. Un altro consigliere avrebbe sentito che da uno dei tre sarebbe partito l’invito: facciamo il saluto romano. Frase categoricamente smentita dagli interessati. I quali respingono quella che definiscono una “strumentalizzazione”. Uno di loro, Mauro Siri, starebbe anche pensando di ricorrere a querele contro chi lo accusa di essere fascista. Un altro, Francesco Niamonti, afferma che quello è il suo modo di votare e non ci sarebbe nulla di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 28 gennaio 2021)in un’aula istituzionale nel Giorno della Memoria. Durante ildel 27 gennaio a(Genova) per tre volte durante le votazioni tre consiglieri del centrodestra hanno espresso il loro voto contrario alzando il braccio e simulando il saluto romano. Si tratta dei consiglieri Francesco Biamonti, Valeria Amedei e Mauro Siri. Un altro consigliere avrebbe sentito che da uno dei tre sarebbe partito l’invito: facciamo il saluto romano. Frase categoricamente smentita dagli interessati. I quali respingono quella che definiscono una “strumentalizzazione”. Uno di loro, Mauro Siri, starebbe anche pensando di ricorrere a querele contro chi lo accusa di essere fascista. Un altro, Francesco Niamonti, afferma che quello è il suo modo di votare e non ci sarebbe nulla di ...

