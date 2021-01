Salerno, i genitori ‘sì Dad’ esprimono soddisfazione per la decisione di De Luca (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Il Gruppo Fb “genitori Salerno Sì DAD” esprime enorme soddisfazione e piena gratitudine al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per avere ascoltato il grido di allarme di decine di migliaia di famiglie, preoccupate dall’oggettivo incremento di contagi registrato con la ripresa delle attività scolastiche in presenza, e per avere accolto, con l’Atto di Raccomandazione e Richiamo del 28 Gennaio, indirizzato a tutte le Scuole di ogni ordine e grado, tutte le proposte da noi avanzate nel corso delle ultime settimane. Questo Atto rappresenta, in tutta evidenza, la conferma della grave condizione epidemica in corso e la concreta individuazione di ragionevoli misure atte ad affrontarla. Il rientro in presenza in misura non superiore al 50%; la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il Gruppo Fb “Sì DAD” esprime enormee piena gratitudine al Presidente della Regione Campania Vincenzo Deper avere ascoltato il grido di allarme di decine di migliaia di famiglie, preoccupate dall’oggettivo incremento di contagi registrato con la ripresa delle attività scolastiche in presenza, e per avere accolto, con l’Atto di Raccomandazione e Richiamo del 28 Gennaio, indirizzato a tutte le Scuole di ogni ordine e grado, tutte le proposte da noi avanzate nel corso delle ultime settimane. Questo Atto rappresenta, in tutta evidenza, la conferma della grave condizione epidemica in corso e la concreta individuazione di ragionevoli misure atte ad affrontarla. Il rientro in presenza in misura non superiore al 50%; la ...

