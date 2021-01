Sabrina Salerno senza freni, l’invito ai suoi fan: “Zoomate” – FOTO (Di giovedì 28 gennaio 2021) La cantante Sabrina Salerno senza freni su Instagram, l’invito ai suoi fan nell’ultima FOTO sui social network: “Zoomate”. Ha oltre 750mila follower su Instagram e il suo profilo regala sempre sorprese: a 53 anni quasi compiuti – il suo compleanno cade il 15 marzo – Sabrina Salerno è tornata a essere una star amatissima, come L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 28 gennaio 2021) La cantantesu Instagram,aifan nell’ultimasui social network: “”. Ha oltre 750mila follower su Instagram e il suo profilo regala sempre sorprese: a 53 anni quasi compiuti – il suo compleanno cade il 15 marzo –è tornata a essere una star amatissima, come L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

