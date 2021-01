Russia, ok all’estensione del Trattato Start: ma i rapporti con gli Usa restano tesi (Di giovedì 28 gennaio 2021) Mercoledì il parlamento russo ha rapidamente approvato l’estensione del Trattato Start (o New Start) sulla riduzione e controllo degli arsenali nucleari di Russia e Stati Uniti. Un via libera che arriva dopo la proposta statunitense di una proroga di cinque anni ma soprattutto che arriva a pochissimi giorni dalla sua scadenza, fissata per il 5 InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 28 gennaio 2021) Mercoledì il parlamento russo ha rapidamente approvato l’estensione del(o New) sulla riduzione e controllo degli arsenali nucleari die Stati Uniti. Un via libera che arriva dopo la proposta statunitense di una proroga di cinque anni ma soprattutto che arriva a pochissimi giorni dalla sua scadenza, fissata per il 5 InsideOver.

