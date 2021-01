Rugby | Pro 14 | Treviso torna in campo contro l’Armata Rossa di Munster

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Si disputa sabato, con fischio d’inizio alle ore 18, il recupero del match della quinta giornata di Guinness Pro 14 tra la Benettone il. A Monigo arriva la forte squadra irlandese in un match importante per i biancoverdi dopo la lunga pausa a causa del rinvio della Challenge Cup per l’emergenza Covid. In queste settimane di stop, però, in casaè successo un po’ di tutto. Kieran Crowley, il coach che siede sulla panchina dei biancoverdi, è stato annunciato in uscita a fine stagione, mentre pochi giorni fa è stata annunciata la promozione di Marco Bortolami a nuovo head coach. Con l’arrivo di Paul Gustard e Andrea Masi come suoi assistenti. Insomma, ala stagione – sin qui più che deludente – è già virtualmente archiviata e si lavora per il futuro. Ma portare a casa risultati e buone ...