Rosmy | il nuovo singolo si chiama “Controregola”

MusicInContact : Rosmy, con la sua voce inconfondibile, torna domani con “Controregola”, il suo nuovo singolo che anticipa l’album d… - earonemusic : ?? - “Controregola” è il nuovo singolo di Rosmy (in radio dal 29 gennaio) che anticipa il suo progetto discografico… - Socialupmag : In attesa del disco, ecco 'Controregola', il nuovo singolo di Rosmy! - iWebRadio : Rosmy: dal 29 gennaio disponibile nelle radio e negli store digitali il nuovo singolo “Controregola” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MUSICA - 'Controregola', il nuovo singolo di Rosmy, da venerdì 29 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Rosmy nuovo

ZON.it

“To the moon” è entrato ieri in tendenza su Twitter negli Stati Uniti. L’espressione è ben nota a chi è del settore delle criptovalute, perché di solito, quando una criptovaluta guadagna valore si dic ...L’udienza per il regista ciociaro arrestato a Roma la scorsa estate fissata per il 6 aprile. Organizzava finti provini per aspiranti attrici abusando di loro ...