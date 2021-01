Rosalinda Cannavò scoppia a piangere nella notte dopo aver visto Giuliano: “Mi aveva detto che non mi amava più” (VIDEO) (Di giovedì 28 gennaio 2021) Giuliano consegna le chiavi della sua casa a Rosalinda, lei lo frena Lunedì sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5 durante la quale Rosalinda Cannavò ha avuto la possibilità di avere un confronto diretto col fidanzato Giuliano. Ma il confronto all’esterno della casa di Cinecittà non è andato come probabilmente l’attrice messinese si aspettava. Il ragazzo, dopo aver parlato a lungo, ha donato alla donna che ama le chiavi di casa sua promettendole una vita insieme dopo che lei terminerà questa esperienza televisiva. Ma la reazione della gieffina ha spiazzato tutti, compreso il fidanzato. Infatti, l’amica speciale di Dayane Mello ha frenato e, dopo averlo salutato ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 28 gennaio 2021)consegna le chiavi della sua casa a, lei lo frena Lunedì sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5 durante la qualeha avuto la possibilità die un confronto diretto col fidanzato. Ma il confronto all’esterno della casa di Cinecittà non è andato come probabilmente l’attrice messinese si aspettava. Il ragazzo,parlato a lungo, ha donato alla donna che ama le chiavi di casa sua promettendole una vita insiemeche lei terminerà questa esperienza televisiva. Ma la reazione della gieffina ha spiazzato tutti, compreso il fidanzato. Infatti, l’amica speciale di Dayane Mello ha frenato e,lo salutato ...

GrandeFratello : Per il #GFVIP FASHION SATURDAY NIGHT SHOW: Rosalinda Cannavò! ???? - bellaturosa : RT @TheUkraineYana: Ce ne vuole di coraggio per non amare una ragazza dolce ed umile come Rosalinda Cannavò Non aggiungo altro perché è UN… - Vincenz02550520 : RT @damncatra: la mia solidarietà stasera va a rosalinda cannavò, non oso immaginare cosa stia provando dopo questa serata e dopo questi di… - clexa_griffin : RT @damncatra: la mia solidarietà stasera va a rosalinda cannavò, non oso immaginare cosa stia provando dopo questa serata e dopo questi di… - juveab87 : RT @damncatra: la mia solidarietà stasera va a rosalinda cannavò, non oso immaginare cosa stia provando dopo questa serata e dopo questi di… -