Ronaldo, rischio multa per la vacanza a Courmayeur? Le ultime (Di giovedì 28 gennaio 2021) Cristiano Ronaldo ha festeggiato il compleanno della sua Georgina con una mini-vacanza a Courmayeur: violata la zona arancione Una fuga d'amore che potrebbe costare una multa a Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Secondo quanto riporta La Stampa, il numero 7 della Juventus sarebbe a rischio sanzione per aver violato la zona arancione. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 Ronaldo ha portato infatti Georgina sulle nevi di Courmayeur per i festeggiamenti del compleanno della showgirl, approfittando della mancata convocazione di Juve-Spal. Courmayeur però è situata in Valle d'Aosta che come il Piemonte è catalogata in zona arancione e gli spostamenti tra queste due regioni sono vietati.

