Ronaldo nella bufera: viola le norme anti-Covid e festeggia il compleanno di Georgina a Courmayeur (Di giovedì 28 gennaio 2021) Approfittando del turno di riposo concessogli da Andrea Pirlo nel turno di Coppa Italia, Cristiano Ronaldo ha pensato di festeggiare i 27 anni della sua compagna, Georgina Rodriguez con una giornata sulle nevi della Val Veny, a ovest di Courmayeur. Nulla di strano, se non fosse che sia il Piemonte che la Valle d’Aosta siano zone arancioni, e per raggiungere la meta si devono violare le norme anti-Covid contenute nel dpcm e nelle varie ordinanze regionali dove gli spostamenti fuori regione non sono consentiti a meno di motivi di lavoro o seconde case. A tradirli un video diffuso in rete e cancellato quando già diventato virale. CR7 e Georgina non avrebbero ancora ricevuto multe, ma molte polemiche scoppiate sui social che accusano il ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 28 gennaio 2021) Approfittando del turno di riposo concessogli da Andrea Pirlo nel turno di Coppa Italia, Cristianoha pensato dire i 27 anni della sua compagna,Rodriguez con una giornata sulle nevi della Val Veny, a ovest di. Nulla di strano, se non fosse che sia il Piemonte che la Valle d’Aosta siano zone arancioni, e per raggiungere la meta si devonore lecontenute nel dpcm e nelle varie ordinanze regionali dove gli spostamenti fuori regione non sono consentiti a meno di motivi di lavoro o seconde case. A tradirli un video diffuso in rete e cancellato quando già diventato virale. CR7 enon avrebbero ancora ricevuto multe, ma molte polemiche scoppiate sui social che accusano il ...

