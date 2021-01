Ronaldo-Georgina Rodriguez: la fuga d’amore a Courmayeur finisce nel mirino dei carabinieri (Di giovedì 28 gennaio 2021) Si sono concessi una gita a Courmayeur per festeggiare il compleanno di Georgina. Ma la Valle d'Aosta è in zona arancione, non sono concessi gli arrivi da altre regioni, salvo che per motivi giustificati. E ora Ronaldo e la sua compagna sono finiti nel mirino dei carabinieri. Stanno facendo accertamenti sulla loro fuga d'amore sulla neve, come ha rivelato l'Ansa. Un video della loro gita in montagna era finito sui social e i media italiani ne avevano parlato. Le immagini, poi rimosse, sono al centro dell'indagine.(Fonte: ANSA) Golssip. Leggi su golssip (Di giovedì 28 gennaio 2021) Si sono concessi una gita aper festeggiare il compleanno di. Ma la Valle d'Aosta è in zona arancione, non sono concessi gli arrivi da altre regioni, salvo che per motivi giustificati. E orae la sua compagna sono finiti neldei. Stanno facendo accertamenti sulla lorod'amore sulla neve, come ha rivelato l'Ansa. Un video della loro gita in montagna era finito sui social e i media italiani ne avevano parlato. Le immagini, poi rimosse, sono al centro dell'indagine.(Fonte: ANSA) Golssip.

ZZiliani : Fotografato con Georgina in motoslitta a #Courmayeur in barba ai divieti Covid, #Ronaldo ha risposto alle critiche… - capuanogio : #Ronaldo e Georgina non sono stati multati ieri, ma la sanzione potrebbe arrivare nei prossimi giorni, per essere u… - repubblica : Cristiano Ronaldo e Georgina, gita a Courmayeur: violate le norme anti Covid - CardoneGaspare : RT @ZZiliani: Fotografato con Georgina in motoslitta a #Courmayeur in barba ai divieti Covid, #Ronaldo ha risposto alle critiche dicendo: “… - Noovyis : (Cristiano Ronaldo e Georgina saranno multati per essere andati a Courmayeur?) Playhitmusic - -