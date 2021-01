Ronaldo e Georgina violano il DPCM. Ecco quali saranno le conseguenze (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ieri, in occasione del compleanno di Georgina, Cristiano Ronaldo e la sua compagna hanno violato il DPCM. quali saranno le conseguenze? Ieri era il compleanno di Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo. L’ex co-conduttrice del Festival di Sanremo argentina, classe 1994, ha compiuto 27 anni. I due non hanno voluto festeggiare in casa come hanno fatto milioni di italiani (e non solo) nell’ultimo anno, ma hanno sentito l’esigenza di andare a fare una gita fuori città. Forse un po’ troppo fuori città, perché si sono spinti addirittura fuori regione. Fonte: profilo Instagram di Georgina RodriguezLa coppia infatti è andata a festeggiare a Courmayeur, in Valle D’Aosta, violando le misure anti-Covid e l’ultimo ... Leggi su instanews (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ieri, in occasione del compleanno di, Cristianoe la sua compagna hanno violato ille? Ieri era il compleanno diRodriguez, la compagna di Cristiano. L’ex co-conduttrice del Festival di Sanremo argentina, classe 1994, ha compiuto 27 anni. I due non hanno voluto festeggiare in casa come hanno fatto milioni di italiani (e non solo) nell’ultimo anno, ma hanno sentito l’esigenza di andare a fare una gita fuori città. Forse un po’ troppo fuori città, perché si sono spinti addirittura fuori regione. Fonte: profilo Instagram diRodriguezLa coppia infatti è andata a festeggiare a Courmayeur, in Valle D’Aosta, violando le misure anti-Covid e l’ultimo ...

ILOVEPACALCIO : Bufera su #Cristiano Ronaldo, si diverte così in piena pandemia ?? - infoitsport : Cristiano Ronaldo in fuga d'amore con Georgina a Courmayeur, ma è in zona arancione FOTO - infoitsport : Ronaldo e Georgina violano il DPCM: scattano le polemiche (e la multa?) - zazoomblog : Cristiano Ronaldo e Georgina si fanno beccare così. Sapete dove sono? Disastro; rischiano grosso - #Cristiano… - infoitsport : Cristiano Ronaldo, vacanze lampo a Courmayeur con Georgina – FOTO -