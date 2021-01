Ronaldo, accertamenti dei carabinieri dopo la fuga a Courmayeur (Di giovedì 28 gennaio 2021) Cristiano Ronaldo ha passato qualche giorno a Courmayeur in compagnia di Georgina: accertamenti dei carabinieri La fuga sulle nevi di Cristiano Ronaldo non è passata inosservata. Il giocatore bianconero ha pubblicato delle foto sui social a Courmayeur, insieme a Georgina. I carabinieri del Gruppo Aosta, come spiega Ansa, stanno conducendo accertamenti sul caso. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 Il viaggio in Valle d’Aosta, zona arancione, non sarebbe infatti consentito. La breve vacanza del portoghese sarebbe avvenuta tra martedì 26 e mercoledì 27. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Cristianoha passato qualche giorno ain compagnia di Georgina:deiLasulle nevi di Cristianonon è passata inosservata. Il giocatore bianconero ha pubblicato delle foto sui social a, insieme a Georgina. Idel Gruppo Aosta, come spiega Ansa, stanno conducendosul caso. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 Il viaggio in Valle d’Aosta, zona arancione, non sarebbe infatti consentito. La breve vacanza del portoghese sarebbe avvenuta tra martedì 26 e mercoledì 27. Leggi su Calcionews24.com

HuffPostItalia : Cristiano Ronaldo a Courmayeur viola regole anti-Covid, accertamenti in corso - capuanogio : I carabinieri stanno conducendo accertamenti sul caso della presunta trasferta a #Courmayeur di #Ronaldo e della su… - Edoardo87855143 : RT @sportface2016: +++Cristiano #Ronaldo, accertamenti dei carabinieri sulla vacanza in Valle d'Aosta con la fidanzata Georgina Rodriguez+++ - Hart82Sci : RT @sportface2016: +++Cristiano #Ronaldo, accertamenti dei carabinieri sulla vacanza in Valle d'Aosta con la fidanzata Georgina Rodriguez+++ - LEBBY4EVER : RT @HuffPostItalia: Cristiano Ronaldo a Courmayeur viola regole anti-Covid, accertamenti in corso -