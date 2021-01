Romania, sciatore rincorso da un grande orso sulla pista | video (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sono stati momenti di paura per l'uomo che stava sciando nella stazione sciistica di Partia Clabucet, nella città rumena di Predeal. Il tutto è stato documentato da un testimone su una seggiovia. Alla fine è riuscito a distrarre l'animale lanciandogli lo zaino. Guarda tutti i video orso Bimbo Un orso spunta dai cespugli alle spalle di un bambino, ma lui, ...orso Balcone Queste immagini stanno destando non poca preoccupazione a Calliano, in provincia di ...orso Trentino L'uomo è chiuso in casa per evitare il virus e il traffico ... Leggi su panorama (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sono stati momenti di paura per l'uomo che stava sciando nella stazione sciistica di Partia Clabucet, nella città rumena di Predeal. Il tutto è stato documentato da un testimone su una seggiovia. Alla fine è riuscito a distrarre l'animale lanciandogli lo zaino. Guarda tutti iBimbo Unspunta dai cespugli alle spalle di un bambino, ma lui, ...Balcone Queste immagini stanno destando non poca preoccupazione a Calliano, in provincia di ...Trentino L'uomo è chiuso in casa per evitare il virus e il traffico ...

