Roma, terribile incidente tra auto e scooter, grave 32enne: si cercano testimoni (Di giovedì 28 gennaio 2021) terribile incidente quello avvenuto lo scorso 14 gennaio a Roma, in via Appia Nuova in prossimità dell’angolo con via del Casale della Sergetta. E’ successo intorno alle 15.45: a scontrarsi – per cause in fase di accertamento – una Fiat Panda e un Suzuki Burgman. Il motociclista di 32 anni è rimasto gravemente ferito nell’impatto e trasportato in codice rosso all’Ospedale San Camillo. Sul posto per tutti i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti del VII Gruppo Tuscolano. Sui social è stato pubblicato un appello per rintracciare i testimoni così da risalire all’esatta dinamica del sinistro: “Mi servono testimoni per ricostruire l’accaduto e capire la dinamica – scrive Arianna – Se potete fate girare il post, se qualcuno della zona ha visto mi contatti”. su Il Corriere della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 28 gennaio 2021)quello avvenuto lo scorso 14 gennaio a, in via Appia Nuova in prossimità dell’angolo con via del Casale della Sergetta. E’ successo intorno alle 15.45: a scontrarsi – per cause in fase di accertamento – una Fiat Panda e un Suzuki Burgman. Il motociclista di 32 anni è rimastomente ferito nell’impatto e trasportato in codice rosso all’Ospedale San Camillo. Sul posto per tutti i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti del VII Gruppo Tuscolano. Sui social è stato pubblicato un appello per rintracciare icosì da risalire all’esatta dinamica del sinistro: “Mi servonoper ricostruire l’accaduto e capire la dinamica – scrive Arianna – Se potete fate girare il post, se qualcuno della zona ha visto mi contatti”. su Il Corriere della ...

