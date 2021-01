Roma, tenta il suicidio: salvato da Polizia e Vigili del Fuoco (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tanta paura in zona Tor Marancia, questa sera, 28 gennaio. La chiamata arrivata al 112, infatti, richiedeva l’intervento delle forze dell’ordine a causa di un tentato suicidio. Ricevuta la segnalazione le pattuglie della Polizia di Stato, un’ambulanza del 118 e un mezzo dei Vigili del Fuoco, sono prontamente intervenuti in Via Annio Felice. Quando gli agenti sono giunti sul posto hanno trovato uomo di 63 anni in stato confusionale ma che, fortunatamente, stava bene. L’uomo è un soggetto psichiatrico e si è agitato alla vista dei poliziotti, ma grazie all’ausilio del personale del 118 è stato riportato alla normalità e sottoposto alle cure mediche del caso. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tanta paura in zona Tor Marancia, questa sera, 28 gennaio. La chiamata arrivata al 112, infatti, richiedeva l’intervento delle forze dell’ordine a causa di unto. Ricevuta la segnalazione le pattuglie delladi Stato, un’ambulanza del 118 e un mezzo deidel, sono prontamente intervenuti in Via Annio Felice. Quando gli agenti sono giunti sul posto hanno trovato uomo di 63 anni in stato confusionale ma che, fortunatamente, stava bene. L’uomo è un soggetto psichiatrico e si è agitato alla vista dei poliziotti, ma grazie all’ausilio del personale del 118 è stato riportato alla normalità e sottoposto alle cure mediche del caso. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Roma, tenta il suicidio: salvato da polizia e vigili del fuoco - CorriereCitta : Paura a Roma: auto non si ferma all’alt e tenta di investire un soldato, il militare apre il fuoco due volte - daniyungblud1 : @LogikSEO sono 12 calciomercati consecutivi che la Roma tenta di vendere Dzeko STO PIANGENDING - loria_davide : Alexis #Sanchez mi è sempre piaciuto. Dicono sia finito, come lo erano Mkhitaryan e Pedro. Se volesse venire da noi… - dade494 : RT @Giallo585: @tcarapezza @Zorochan_1 La Roma tenta di decidere il campionato. In negativo il proprio, in positivo quello dell’Inter -