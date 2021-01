Roma, rapinano un ragazzo e lo feriscono a bastonate: arrestati 2 giovani egiziani (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sono stati gli uomini del commissariato Viminale, diretto da Mauro Baroni e della sezione Volanti diretto da Marco Sangiovanni, ad arrestare due cittadini egiziani M. I. A. Z. A. di 23 anni e H. A. A. F. di 24 anni, tra l’altro volti già conosciuti alle forze dell’ordine. Gli agenti sono intervenuti in via San Martino della Battaglia poiché era stata segnalata una persona rapinata. La vittima, ha riferito di essere stato bloccato da uno dei due malviventi mentre camminava in via dell’Università mentre l’altro complice lo ha sorpreso alle spalle e gli ha strappato la collana in oro che indossava. Il malcapitato, ha iniziato ad inseguire uno dei due malviventi ingaggiando una colluttazione con il 24enne che per poter fuggire lo ha colpito con un bastone. Nel corso di un servizio di controllo del territorio H. A. A. F. è stato fermato e associato presso la Casa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sono stati gli uomini del commissariato Viminale, diretto da Mauro Baroni e della sezione Volanti diretto da Marco Sangiovanni, ad arrestare due cittadiniM. I. A. Z. A. di 23 anni e H. A. A. F. di 24 anni, tra l’altro volti già conosciuti alle forze dell’ordine. Gli agenti sono intervenuti in via San Martino della Battaglia poiché era stata segnalata una persona rapinata. La vittima, ha riferito di essere stato bloccato da uno dei due malviventi mentre camminava in via dell’Università mentre l’altro complice lo ha sorpreso alle spalle e gli ha strappato la collana in oro che indossava. Il malcapitato, ha iniziato ad inseguire uno dei due malviventi ingaggiando una colluttazione con il 24enne che per poter fuggire lo ha colpito con un bastone. Nel corso di un servizio di controllo del territorio H. A. A. F. è stato fermato e associato presso la Casa ...

Roma - Sono stati gli uomini del commissariato Viminale, diretto da Mauro Baroni e della sezione Volanti diretto da Marco Sangiovanni, ad arrestare due ...

Roma - Sono stati gli uomini del commissariato Viminale, diretto da Mauro Baroni e della sezione Volanti diretto da Marco Sangiovanni, ad arrestare due ...