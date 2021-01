Roma-Inter, si lavora a un clamoroso scambio di attaccanti (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sanchez gioca poco con l’Inter, Dzeko è ai ferri corti con la Roma: le due società pensano a uno scambio di cartellini tra i due attaccanti. Resta il problema ingaggi Dzeko all’Inter e Sanchez alla Roma: potrebbe sembrare fantamercato e invece le società, stando a quanto riportato da ‘Sky Sport’, ne stanno parlando e presto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sanchez gioca poco con l’, Dzeko è ai ferri corti con la: le due società pensano a unodi cartellini tra i due. Resta il problema ingaggi Dzeko all’e Sanchez alla: potrebbe sembrare fantamercato e invece le società, stando a quanto riportato da ‘Sky Sport’, ne stanno parlando e presto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

