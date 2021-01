Roma, Borja Mayoral non basta: caccia al nuovo centravanti (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il calciomercato della Roma potrebbe partire dall’affondo per un nuovo centravanti in caso di addio immediato a Edin Dzeko, ormai in rotta totale con Fonseca. Il calciomercato della Roma scalda i motori e si prepara a mettere a segno un colpo last minute qualora Dzeko decidesse di lasciare i giallorossi nelle ultime ore di mercato. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il calciomercato dellapotrebbe partire dall’affondo per unin caso di addio immediato a Edin Dzeko, ormai in rotta totale con Fonseca. Il calciomercato dellascalda i motori e si prepara a mettere a segno un colpo last minute qualora Dzeko decidesse di lasciare i giallorossi nelle ultime ore di mercato. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

stevecounz : Evidentemente a Roma si fidano di Borja Mayoral, altrimenti stanno prendendo un’inculata storica. Dzeko è in calo e… - NandoPiscopo1 : @cesare_cec @pap1pap E la Roma si fa 6 mesi con unica punta Borja mayoral ?? - Stetobald : Alla Roma non possono essere così stupidi davvero Rinforzare una diretta concorrente (?), almeno a livello di clas… - fettonejr : @ciski69 @AliprandiJacopo La Roma solo con Borja Mayoral non c'arriva 4a. I Friedkin penso lo sappiano - persemprecalcio : ????Mentre si cerca una soluzione al caso #Dzeko, la #Roma annaspa sul mercato. Borja #Mayoral ???? nel frattempo ha di… -