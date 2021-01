Rocketman | trama e trailer del film in onda giovedì 28 gennaio su Canale 5

(Di giovedì 28 gennaio 2021)delsulla vita di Elton John, in28alle 21:40 su5.282021 su5 andrà inilin prima tv ““. Ilè diretto da Dexter Fletcher, con Taron Egerton nei panni del cantante di Elton John, ilinfatti è un biopic che ripercorre la via personale e artistica dell’icona pop inglese. L’appuntamento con ilè alle 21:40 circa su5. Ilè uscito al cinema nel 2019 e ha incassato circa 195,2 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui 96 nel mercato ...

redazionetvsoap : Domani sera su #Canale5 arriva un #film imperdibile! -

Ultime Notizie dalla rete : Rocketman trama

Team World

Rocketman film in onda stasera su Canale 5 giovedì 28 gennaio 2021. Trama completa, cast, trailer. Dove in streaming online.In Rocketman Dexter Fletcher racconta la storia vera di Elton John, interpretato da Taron Egerton, attraverso le sue canzoni, in un musical sulla sua vita ...