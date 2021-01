Rocketman: perché è un film da non perdere (Di giovedì 28 gennaio 2021) Rocketman è molto più che un biopic su Elton John: ecco alcuni ottimi motivi per vederlo, o rivederlo. He is still standing. Presentato al Festival di Cannes nel 2019, Rocketman, il film di Dexter Fletcher dedicato alla vita e all'arte di Elton John, era arrivato nelle nostre sale pochi mesi dopo l'altro famoso e discusso biopic su un grande nome del rock, quello di Freddie Mercury e dei Queen (diretto dallo stesso Fletcher, che aveva finito di girare il film dopo il licenziamento di Bryan Singer). Se Bohemian Rhapsody aveva diviso, deluso, fatto discutere, pur essendo stato comunque amato da molti, Rocketman aveva messo d'accordo tutti, o quasi, per la maggiore fantasia con cui ha scelto di raccontare … Leggi su movieplayer (Di giovedì 28 gennaio 2021)è molto più che un biopic su Elton John: ecco alcuni ottimi motivi per vederlo, o rivederlo. He is still standing. Presentato al Festival di Cannes nel 2019,, ildi Dexter Fletcher dedicato alla vita e all'arte di Elton John, era arrivato nelle nostre sale pochi mesi dopo l'altro famoso e discusso biopic su un grande nome del rock, quello di Freddie Mercury e dei Queen (diretto dallo stesso Fletcher, che aveva finito di girare ildopo il licenziamento di Bryan Singer). Se Bohemian Rhapsody aveva diviso, deluso, fatto discutere, pur essendo stato comunque amato da molti,aveva messo d'accordo tutti, o quasi, per la maggiore fantasia con cui ha scelto di raccontare …

