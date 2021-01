Rocketman, la colonna sonora: le canzoni del film (Di giovedì 28 gennaio 2021) Rocketman, colonna sonora: le canzoni del film Quali sono le canzoni (colonna sonora) del film Rocketman in onda su Canale 5 stasera, 28 gennaio 2021? La colonna sonora viene distribuita da Virgin EMI Records e Interscope Records su CD e in formato digitale dal 24 maggio 2019; contiene ventidue brani, tra cui le canzoni più famose di Elton John e la canzone originale (I’m Gonna) Love Me Again, composta appositamente per la pellicola, cantata in duetto dal cantante stesso insieme all’attore Taron Egerton. Ma vediamo l’elenco di tutti i brani di Rocketman presenti nella colonna sonora: The Bitch Is Back (introduction) ... Leggi su tpi (Di giovedì 28 gennaio 2021): ledelQuali sono le) delin onda su Canale 5 stasera, 28 gennaio 2021? Laviene distribuita da Virgin EMI Records e Interscope Records su CD e in formato digitale dal 24 maggio 2019; contiene ventidue brani, tra cui lepiù famose di Elton John e la canzone originale (I’m Gonna) Love Me Again, composta appositamente per la pellicola, cantata in duetto dal cantante stesso insieme all’attore Taron Egerton. Ma vediamo l’elenco di tutti i brani dipresenti nella: The Bitch Is Back (introduction) ...

sfaccimm1110 : RT @xthatsvalerie: Io non ci credo che Taron ha cantato DIVINAMENTE tutta la colonna sonora (tutte canzoni di Elton John) e non ha ricevuto… - soundsblogit : Rocketman, il film sulla vita di Elton John: colonna sonora, tracklist e streaming della colonna sonora - xthatsvalerie : Io non ci credo che Taron ha cantato DIVINAMENTE tutta la colonna sonora (tutte canzoni di Elton John) e non ha ric… -