Rocco Casalino ai saluti? Ecco chi potrebbe prendere il suo posto (Di giovedì 28 gennaio 2021) Secondo alcune indiscrezioni, Rocco Casalino potrebbe lasciare il suo posto di portavoce del premier Giuseppe Conte. In pole position c’è Gaetano Pedullà. Il governo Conte bis è finito, con la crisi aperta da Matteo Renzi. Il premier, dopo aver provato ad allargare invano la maggioranza, è stato costretto a rassegnare le dimissioni. Ora sarà il L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 28 gennaio 2021) Secondo alcune indiscrezioni,lasciare il suodi portavoce del premier Giuseppe Conte. In pole position c’è Gaetano Pedullà. Il governo Conte bis è finito, con la crisi aperta da Matteo Renzi. Il premier, dopo aver provato ad allargare invano la maggioranza, è stato costretto a rassegnare le dimissioni. Ora sarà il L'articolo NewNotizie.it.

ricpuglisi : Quando Rocco Casalino si vantava in video di dare le notizie in diretta a Enrico Mentana. Un momento come questo p… - VittorioSgarbi : Verrà un tempo in cui Conte potrà raccontare a suo figlio di quel giorno in cui Ciampolillo salvò lo stipendio di R… - matteosalvinimi : .@VittorioSgarbi: 'Verrà un tempo in cui Conte potrà raccontare a suo figlio di quel giorno in cui Ciampolillo salv… - maurizioagazzi : Salvate il soldato Rocco #cinecasalino Tutti i nemici di Casalino, il portavoce sotto attacco nel reality della pol… - francornldi : RT @fenice_risorta: No dai non ci credo, perché se fosse così, aprirò una bottiglia di #ferrari e me la berrò con grandissimo picere?????? htt… -