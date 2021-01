Robin McKinley | la sua vita dopo Vite al limite – FOTO

Leggi su ck12

(Di giovedì 28 gennaio 2021) La storia didial: com’è adesso la donna, ecco l’ultimapubblicata su Facebook. (Facebook)La settima edizione di “al” aveva presentato diverse storie che hanno trasformato ladi persone morbosamente obese. Una di queste storie che è riuscita a rimanere nei ricordi degli spettatori è stata quella di. Il motivo per cui si è distinta dal resto dello spettacolo era che quasi tutta la sua famiglia era obesa. Leggi anche -> Cillas Givens:alè un’altra persona, cosa è successo Quandoè apparsa per la prima volta nel reality show per obesi, pesava quasi ...