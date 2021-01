Roberta Siragusa, il fidanzato non risponde al gip e piange (Di giovedì 28 gennaio 2021) Resta Pietro Morreale il solo imputato per l’omicidio della 17enne Roberta Siragusa avvenuto in provincia di Palermo una settimana fa. Lui fa scena muta davanti al gip. Per l’omicidio di Roberta Siragusa, la ragazza di 17 anni trovata priva di vita in fondo ad un burrone, resta come unico indagato il suo fidanzato Pietro Morreale. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 28 gennaio 2021) Resta Pietro Morreale il solo imputato per l’omicidio della 17enneavvenuto in provincia di Palermo una settimana fa. Lui fa scena muta davanti al gip. Per l’omicidio di, la ragazza di 17 anni trovata priva di vita in fondo ad un burrone, resta come unico indagato il suoPietro Morreale. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

