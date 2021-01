Ripartire dalla Green economy per reagire alla crisi pandemica

Leggi su ck12

(Di giovedì 28 gennaio 2021) L’intero globo ha dovuto fare i conti con una pandemia che ha destabilizzato il carattere politico-economico anche dei due maggiori paesi egemoni. (Photo by Axel Schmidt/Getty Images)Il 2020 è passato ma la pandemia si è ripresentata, anzi, non è mai andata via. Il virus ha continuato a circolare e gli Stati sono stati costretti a rivalutare le politiche economiche interne (e non solo). La graveeconomica ha cessato il peso sulle scelte imprenditoriali e sociali di ogni stato-nazione, instradando gli imprenditori, intesi anche come scelte di policy a dirottare i fondi verso scelte assistenzialiste e a tutela della salute. In questo difficile connubio è stato comunque difficile trovare un equilibrio ma, per fortuna, e i dati sono confortanti ci viene in aiuto il mondoe la sua filiera. Soprattutto in Europa, il lento ma ...