Rinnovi e Cancellazioni Serie TV | quinta e ultima stagione per The Bold Type

Leggi su dituttounpop

(Di giovedì 28 gennaio 2021)tv. Tutte letv che sono state rinnovate e cancellate.TV: ultimo aggiornamento 28 gennaio Terza eper la comedy Shrill di Hulu (inedita in Italia);per Thecon gli ultimi episodi in arrivo entro fine anno su Freeform (in prima tv su Premium Stories, in streaming su Amazon); secondaper State of the Union di Sundance Tv con un nuovo cast (in Italia è su Sky). Dopo soli 3 episodi NBC ha rinnovato The Blacklist per una nona. Rinnovata Teheran per una secondasu Apple Tv+ in tutto il ...