Rimodulazioni Vodafone anche per la rete fissa, le offerte coinvolte (Di giovedì 28 gennaio 2021) Le Rimodulazioni Vodafone stanno per colpire anche la rete fissa, sia per quanto riguarda alcune offerte riservate ai clienti privati (giorni fa vi avevamo parlato delle modifiche unilaterali del contratto che avevano interessato la Special 50 Giga, lato mobile), sia nell’ambito dei costi di spedizione per incentivare l’attivazione della fattura digitale. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, dal 23 marzo 2021 il canone mensile di alcune offerte di rete fissa subiranno un aumento di 1,99 euro. A partire dalla stessa data anche l’invio della fattura non fiscale in formato cartaceo avrà un incremento del costo pari a 0,61 cent per le spese di spedizione (in questo modo si tutelerà anche l’ambiente, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 28 gennaio 2021) Lestanno per colpirela, sia per quanto riguarda alcuneriservate ai clienti privati (giorni fa vi avevamo parlato delle modifiche unilaterali del contratto che avevano interessato la Special 50 Giga, lato mobile), sia nell’ambito dei costi di spedizione per incentivare l’attivazione della fattura digitale. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, dal 23 marzo 2021 il canone mensile di alcunedisubiranno un aumento di 1,99 euro. A partire dalla stessa datal’invio della fattura non fiscale in formato cartaceo avrà un incremento del costo pari a 0,61 cent per le spese di spedizione (in questo modo si tuteleràl’ambiente, ...

